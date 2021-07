Děda Mládek Illegal Band

Plzeňská kapela, která svou dráhu nastartovala povedenými kousky country muzikanta Ivana Mládka. Jejich koncerty jsou nabité energií, která sálá z leadera kapely Mersího. Mersí přes hodinu dokáže poskakovat, mlátit do činelu, křičet, zpívat a to je srdcař! Do písniček komponují i rapy, které celému vystoupení přidají další rozměr!

Support

Never Been 2 Jamaica: Ukulele rasta-folk partička z Českých Budějovic.