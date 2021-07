Kostýmované prohlídky v závěru léta

Vraťte se s námi do 30. let minulého století,

do doby, kdy Schwarzenbergové provozovali na zámku hotel,

a to s mimořádnými kostýmovanými prohlídkami...

Nestíhavý personál či urputní pražští zabloudivší obchodníci. V zámku se tehdy diskutovalo nejen o politice, ztrátě šlechtických titulů, ale pobyt zpříjemňovali i hudebníci či jen genius loci...

Vstupenky budou od 1. srpna 2021 k zakoupení on-line