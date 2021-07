Vltava Art v Týně nad Vltavou

CIRKUS - WORKSHOP - MALÍŘSKÁ EXHIBICE - UMĚNÍ - BUSKING - RELAX - MUZIKOTERAPIE (nábřeží u starého mostu v Týně nad Vltavou). Dobrovolné vstupné.

PROGRAM:

15:15 Kejklířská romance (Chůdadlo), 16:00 Škola žonglování (Chůdadlo), 17:00 Malířská exhibice, 18:00 Romeo a Julie(Chůdadlo), 19:30 koncert kapely - Never Been 2 Jamaica, 21:30 The Cube (Chůdadlo).

Během akce bude probíhat workshop muzikoterapie v podání Sun of Art. Začínáme v 15 hodin.