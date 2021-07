Vltavotýnské slavnosti města letos nabídnou opravdové hvězdy hudební scény!

PÁTEK:

16:55 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ,

17:00 HRAJETO - schlager-reggae z Českého Krumlova,

19:00 THE BACKWARDS - revival Beatles ze Slovenska,

21:00 ONDŘEJ HEJMA A ŽLUTÝ PES - rock z Prahy,

22:00 DJ PELTONE - AFTERPARTY.

SOBOTA:

15:00 THE DARK BLUE ELEPHANTS - folk-rock z Českého Krumlova,

17:00 THE GREENS - pop-folk z Českých Budějovic,

18:30 SEBASTIAN - zpěvák, kytarista a textař,

21:00 ADAM MIŠÍK - pop-rock z Prahy,

22:30 KAPELA MP3 - hudební všehochuť z Týna nad Vltavou.

SOBOTNÍ DOPROVODNÉ AKCE U RESTAURACE SOKOLOVA:

10:00 BUDVARKA - populární dechová hudba z Českých Budějovic,

13:00 KMČ BAND - hudební všehochuť.

ART CAFFE BAR:

14:00 ARTFEST

festival rockových kapel

MĚSTSKÁ GALERIE:

16:00 ZOOM

komentovaná prohlídka výstavy

STARÝ MOST U PAVLÁČKY:

21:15 U ŘEKY TO ŽIJE FILMEM

projekce pro děti, 22:00 Noc na Karlštejně

Předprodej; duben - červen: 100 Kč/den, červenec: 150 Kč/den.

Děti do 15 let a senioři nad 65 let mají vstup zdarma.