Fabrika Open Air - Fabrika HC fest

FABRIKA OPEN AIR 2021 / 12. června

Fabrika HC Fest

Vystoupí: COMPANION (AT), STATUS PRAESENTS, STREETMACHINE, MADAFAKA, DEPRESSION ISLAND, MARKED AS AN ENEMY, HOMESICK

Brány otevíráme ve 14:30

Konec akce ve 22:00

Předprodej již brzy...

FOA je nový projekt v klubu MC Fabrika, v Českých Budějovicích. Jedná se o 16 speciálních koncertů, pod širým nebem, na klubovém nádvoří.