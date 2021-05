Se lvem za svobodou

V letošním roce si připomínáme 75 let od příchodu 12. tankové brigády do Českého Krumlova. Jednalo se o jeden z útvarů, který vznikl reorganizací Československé samostatné obrněné brigády, jejíž příběh začal za 2. světové války ve Velké Británii. Výstava „Se lvem za svobodu – Československá samostatná obrněná brigáda za II. světové války“ bude první výstavou většího rozsahu, která připomene československé vojáky, kteří se zapojili do obléhání přístavního města Dunkerque.

Stejně jako celý západní odboj, mělo být za komunistického režimu naše pozemní vojsko ve Velké Británii zapomenuto a až dosud byla jeho historie výstavnicky opomíjena. Cesta žen a mužů, kteří se dobrovolně rozhodli odejít z okupovaného Protektorátu Čechy a Morava, aby nakonec vstoupili do armády ve Velké Británii, byla často velmi složitá. Mnozí z těchto mužů stáli na hranicích Československa již v září 1938 připraveni bránit svou vlast. Proto připomeneme i vojenské útvary, kterými si vojáci před vstupem do brigády prošli (československou armádu či Stráž obrany státu, Vládní vojsko, německou armádu, Český a slovenský legion v Polsku, 1. československou divizi ve Francii a pluky na Středním východě). Neopomeneme ani armádní složky ve Velké Británii, kam mohli být naši vojáci z brigády přeloženi (Royal Air Force, Special Operation Executive) a další speciální jednotky, kde Čechoslováci působili (Commandos, SAS). Na konci války v Evropě se osud našich vojáků na Západě propojil s americkou armádou. Někteří bojovali v rámci britských jednotek v Asii do úplného ukončení bojů v Tichomoří, proto uzavíráme válečný příběh až společně s nimi.

Na výstavě bude ke zhlédnutí mnoho unikátních předmětů především ze soukromých sbírek, většina bude vystavena vůbec poprvé. Návštěvníci tak budou mít jedinečnou možnost spatřit například uniformy všech složek Stráže obrany státu, chloubu československé armády těžký kulomet ZB 37 a zajímavostí jistě bude plně zařízená replika objektu lehkého opevnění typu D1 v měřítku 1:1 s originálními součástkami. Německá armáda bude zastoupena několika uniformami a k vidění bude i vzácně dochovaný lehký kulomet MG 34 pro pancéřová vozidla. Československá samostatná obrněná brigáda bude připomenuta mnoha tématy, od plně zařízené polní kuchyně nebo dílny, přes ženistu a motospojku až po tankisty. V této části budou ke zhlédnutí nejen uniformy, ale také výstroj, množství předmětů osobní potřeby, zdravotnický materiál a vojenský motocykl Ariel WNG 350. Nezapomínáme ani na střelné a chladné zbraně, z nichž mnohé jsou legendární: například lehký kulomet BREN Mk. I., puška Lee Enfield, Kukri Mk. II., nůž pro Commandos na Středním východě nebo bojové nože FS. V části věnované RAF bude k vidění mnoho předmětů zapůjčených potomky československých letců. V závěru výstavy, která je věnována americké armádě, bude prezentována například uniforma por. Ralfa C. Girkinse, který jako navigátor vedl 19. 4. 1945 bombardovací svaz letounů B-17 na nálet na Ústí nad Labem. Dalším unikátem jsou stužky vyznamenání a miniatura pilotního odznaku Paula W. Tibbetse, pilota bombardéru Enola Gay, který svrhl atomovou bombu na Hirošimu. Vystaveny budou i jeho brýle s regulovaným stmíváním, které při této akci použil. Celou výstavu bude doprovázet množství fotografií, z nichž mnohé nebyly dosud uveřejněny. Jistě nejen děti zaujmou modely francouzských a britských letadel nebo britské a německé pozemní techniky.

Otevřeno

úterý - neděle: 9:00 - 12:00., 12:30 - 17:00 hod.