Dagmar Lühringová & Václav Novotný - Zátiší & Krajina severních Čech

Společná výstava Dagmar Lühringové a Václava Novotného prezentuje dva póly přístupu k fotografii. V případě první vystavující je prezentován nejen cyklus Zátiší, ale i Rezaviny. Václav Novotný do výstavy zařadil cyklus Severočeská krajina.

Dagmar Lühringová a Václav Novotný jsou zakládajícími členy jabloneckého fotoklubu Balvan, Novotný však nyní působí zejména jako předseda spolku F2020, který taktéž sídlí v Jablonci nad Nisou. Nevystavují spolu poprvé, jejich tvorba je ale velmi odlišná. Snímky Dagmar Lühringové jsou intimní a inspirované starými holandskými mistry. Výsledný obraz komponuje od samotného počátku. Nehledá tedy již hotové objekty a jejich kompozice, nýbrž je sama vytváří a aranžuje. Digitální fotoaparát už je jen prostředkem k finálnímu zachycení toho, co autorka připravila. Na jejích zátiších, která vznikala v posledních pěti letech, se ze tmy vynořují zdánlivě obyčejné předměty, jako je nádobí, kuchyňské přístroje, ale i květiny, ovoce a zelenina. Jednoduše prosté a skromné motivy. Lühringová sahá ale i po zobrazení předmětů nevšedních, zobrazuje pomíjivost lidské existence (vanitas), laboratorní přístroje, karty a mapy nebo staré fotoaparáty. Autorka sama ke své tvorbě uvádí, že fotí pouze to, co neuteče a co jí nenadává.

