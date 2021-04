Zážitkový park Zeměráj

Vítejte v Zeměráji, v přírodním parku plném zážitků a poznání. V malebné krajině prastarých žulových balvanů na pomezí středních a jižních Čech, nedaleko Orlíku nad Vltavou, najdete na ploše devíti hektarů oživený archeoskanzen vesnice raného středověku, kilometr dlouhou přírodní stezku naboso, archeologické a paleontologické naleziště, velké dřevěné bludiště, dětskou herní vesničku, interaktivní hernu, lukostřelnici, množství přírodních hřišť různého zaměření a více než sto různých her, zábavných i naučných prvků, dobrodružných úkolů a hlavolamů, mezi nimi oblíbenou Cestu za pokladem, orientační hru Hlaholam, pátrání po Kamenech času nebo bloudění v temném Skladišti.

Nechybí ani hospůdka se stylovou nabídkou jídel a nápojů v usedlosti s roubeným domem z roku 1640, odpočinkové zóny i kryté prostory pro případ nepříznivého počasí. Mimořádný koncept areálu ocenili návštěvníci hlasováním v soutěži agentury CzechTourism DestinaCZe, v níž se Zeměráj stal vítězem v kategorii „Zážitek na 1000 % pro celou rodinu“. Zeměráj je členem EXARC – mezinárodní asociace archeologických muzeí v přírodě.

Otevřeno v květnu, červnu a září o víkendech a státních svátcích od 10.00 do 18.00 hodin, v červenci a srpnu každý den od 9.30 do 18.30 hodin. Základní vstupné je 120 Kč za osobu, děti do 2,99 let a držitelé ZTP průkazu zdarma.