Lords of the Sound - České Budějovice

S lítostí Vám musíme oznámit, že jsme nuceni převést na jiný termín zájezdní vystoupení orchestru LORDS OF THE SOUND naplánovaný na 8.-18.12.2020. Zrušení zákazu pořádání akcí s diváky v České republice, stejně jako v Rakousku, kde byla vystoupení tohoto orchestru rovněž ohlášena, se v blízké budoucnosti neplánuje.

Představení se odkládají na 30.11. - 9.12.2021​

Všechny dříve zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti pro nové datum.

Vystoupení LORDS OF THE SOUND, to je něco víc než pouhý koncert, to je skutečný svátek hudby!

Do novoroční pohody, ducha Vánoc, atmosféry lásky a tepla rodinného kruhu se pohroužíme za zvuků svátečních písní a skladeb v podání orchestru LORDS OF THE SOUND.

Všichni přece tak milujeme tu báječnou náladu, když můžete přímo celým tělem procítit krásu toho okamžiku, kdy nás láska naplní přímo ze středu a vyzařuje až do celého světa. A hudba dokáže vytvořit takovou náladu kolikrát se Vám jen zachce! Hudba, která vychází z harmonie Vánoc, posvátnosti okamžiku i klidu srdce a duše.

Vaše nezapomenutelné Silvestrovské okamžiky vytvoří orchestr LORDS OF THE SOUND za doprovodu sboru a sólistů orchestru.

Orchestr vám daruje živý zvuk vánočních hitů a soundtracků k nejoblíbenějším vánočním filmům: "Vánoční koleda", "Doba ledová", "Polární expres", "Grinch", "Sám doma", "Waltz in a Snowstorm", "Jingle Bells", "Let is snow", "We Wish You A Merry Christmas",

"Happy New Year", "Last Christmas" a dalších.

Zázraky se dějí jen těm, kdo v ně věří! Dopřejte si tedy alespoň na pár hodin, abyste se ponořili do říše hudby „Grand Christmas“ orchestru LORDS OF THE SOUND a trvalý přísun osvícení a duchovní harmonie pro celý příští rok je zaručen!

Orchestr LORDS OF THE SOUND každým dalším koncertem okouzluje stále rostoucí počet diváků a vytváří si tak publikum věrných fanoušků. Návštěvníci je nazývají „pozitivní orchestr“ čímž poukazují na jejich nestrojenou upřímnost a charisma, takže jejich koncerty jsou plné prvků show, humoru a lidské komunikace s publikem.

Zasvěťte svůj večer orchestru nové generace LORDS OF THE SOUND, přijďte se svými blízkými a prociťte jednotu mezi sebou a hudbou tajemných vánočních svátků!

Celková délka koncertního programu je asi 2 hodiny.