LIVE stream - Cesta do středu Země (sopouchem Milešovky)

Sobotní představení Divadla ALFA v přímém přenosu!

Skupina dětí se vydá na výlet na Milešovku, nejvyšší horu Českého středohoří. Poté, co vchod do jeskyně, kterou zkoumají, zasype kamení a hledají cestu ven, dostávají se hloub do středu Země. Postupně poznávají svět prehistorických příšer...

Na motivy Julesa Vernea, Karla Zemana, Tomáše Procházky a Roberta Smolíka.

Hrají: Bob Holý, Martina J. Hartmanová, Radka Mašková, Josef Jelínek a Petr Vydarený

Inscenace je určena divákům od 8 let.

LIVE stream