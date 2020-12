Vánoční koncert MCHCB jako poděkování a zároveň jako pomoc potřebným. Podpořte Budějckou noclenku a pomozte člověku bez domova najít cestu do Domu sv. Pavla. Pomozte mu strávit Vánoce v teple.

Učinit tak můžete zasláním SMS na tel. číslo 87 777 ve tvaru DMS NOCLENKA 30 nebo DMS NOCLENKA 60 nebo DMS NOCLENKA 90, za kterou zaplatíte 30, 60 nebo 90 Kč.

Mezi blahobytem a ulicí může být tenká hranice. Ztratíte práci, rozpadne se vám rodina, přijdete o střechu nad hlavou. Skončíte na ulici a sáhnete po láhvi s alkoholem. Dostaví se psychické problémy. Ocitnete se v začarovaném kruhu, ze kterého se sami nedostanete. Pomozte spolu s Městskou charitou České Budějovice najít lidem, kteří se dostali do těžké životní situace, najít cestu do Domu sv. Pavla, kde mohou získat nocleh, pomoc a podporu. Podpořte částkou 30, 60 nebo 90 korun projekt Budějcká noclenka, který člověku bez domova usnadní návrat do běžného života. Celý benefiční koncert Městské charity České Budějovice vám nabídne Jihočeská televize 24. a 25.12.

Přejeme vám ničím nerušený poslech vánočních, pohádkových a klasických melodií v podání harfenistky Ivanky Pokorné a violoncellisty Pavla Barnáše. Přejeme vám krásné a požehnané Vánoce. Vánoční koncert byl podpořen z rozpočtu Statutárního města České Budějovice. Více na www.darcovskasms.cz. Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha.