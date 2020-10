Josef Formánek - Cesty vnější a vnitřní

Autorské čtení, promítání (diapozitivů z cest i krátkých filmů) a povídání spisovatele a cestovatele Josefa Formánka o cestách vnějších a vnitřních, o pralese, šamanech, pití i nepití, okamžiku rozhodnutí, víře a laskavosti.

Úspěšný spisovatel a autor předlohy nového filmu režiséra Dana Svátka Úsměvy smutných mužů Josef Formánek o sobě tvrdí, že žije hlavně přítomností. „Když myslíte na minulost, nebo na budoucnost, okrádá vás to o přítomnost“, tvrdí světoběžník a autor sedmi knih Josef Formánek. Když se v myšlenkách zabýváte tím, co bylo (nebo bude), okrádáte se o prožitek současnosti. K tomuto rozhodnutí prý došel až ve chvíli, kdy se stal abstinujícím alkoholikem. „Ale čas od času se ozve hlásek, který mi slabě, ale neustále našeptává. Vím, že musím být pozorný. To mi pak pomáhá nebýt tak zavalen myšlenkami na to, co bylo nebo bude. Jsem plně pozorný k tomu, co právě prožívám. Co chutnám, vidím, cítím… Věřím, že každý máme v sobě síly zla i dobra. Často se vydávám bolestivější a delší cestou a až pak zjistím, že je to ona. Ta správná cesta“.