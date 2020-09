Narozeniny hvězdárny Tábor

Den otevřených dveří v knihovně a na hvězdárně u příležitosti oslav 80 let od zpřístupnění hvězdárny veřejnosti. Výročí připomíná také akce Megaevent Geocachingu, která probíhá rovněž 10. 10. 2020.

Program dne:

přednášky z cyklu Vesmírný Tábor 2020 (Knihovna pro dospělé, přízemí)

14:00 - Milan Halousek: "Houstone, máme problém!" (Příběh Apolla 13 a jeho lidí)

Měla to být triumfální cesta Jima Lovella a jeho posádky k Měsíci. Výbuch kyslíkové nádrže však změnil let třetí americké měsíční expedice v boj o život. Začíná nejdramatičtější záchranná operace v dějinách NASA. Tisíce lidí na Zemi bojují o návrat posádky, miliony dalších sledují kosmický let v televizi. Dochází elektrická energie, kyslík, hromadí se problémy. Letošní nedávné 50. výročí dramatického příběhu Apolla 13 (11. - 17.4.1970) představí Milan Halousek z České astronomické společnosti.

16:30 - Milan Halousek: "Nové výzvy kosmonautiky – zpátky na Měsíc!"

Co nás čeká v kosmonautice v příštích letech? Nové vesmírné stanice, nové nosné rakety, nové kabiny pro kosmonauty, základna na jižním pólu Měsíce. To všechno přinese rozbíhající se program ARTEMIS, program návratu lidí na Měsíc po téměř šedesáti letech. A potom bude na řadě cesta na Mars, vesmírná turistika, lety na hranici vesmíru, …

představení knihy o hvězdárně

roboakademie: Robohrátky aneb Setkání s roboty

Robotické hračky a stavebnice čekají na malé návštěvníky a jejich rodiče v táborské knihovně. Vyzkoušet si můžete sestavení různých strojů z Lego WeDo, programování malých Ozobotů barevnými fixkami, chytré koule Sphero nebo robotické včelky BeeBot. Starší mohou programovat v tzv. blokovém programovacím prostředí a zachránit malého mimozemšťana Scottieho a nebo rozhýbat postavičky v aplikacích jako je Lightbot nebo Hour of Code.

Značka: Chytrý telefon či tablety s sebou!

program pro děti

exkurze v knihovně od skladu po hvězdárnu

exkurze na hvězdárnu

výstavy (Hvězdárny, Táborská hvězdárna)

PS: Časy budou upřesněny.