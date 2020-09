Superhouse : In Gallery w//Pat Heart (FR.) & Luckie

Krankenhouse Records & The Gallery presents: SUPERHOUSE : IN THE GALLERY (Special Edition) w//PAT HEART (Just Like That, FR) & LUCKIE 05/09/2020 > The Gallery (Velbloud), České Budějovice START : 21.00, END : 05.00 VSTUP : 100,-

LINE UP : 21.00 - DJ FROM LIVING ROOM 22.00 - EDWARD TRAUMAXOWSKI 23.00 - LUCKIE 00.30 - THE INVISIBLE MAN 01.30 - PAT HEART 03.30 - THE INVISIBLE MAN vs LUCKIE

Přijďte se s námi již tradičně rozloučit s létem na speciální vydánÍ SUPERHOUSEu, který se tentokráte exkluzivně koná v sobotu 5. září od 21.00 v nově otevřeném Českobudějovickém klubu The Gallery, bývalý Velbloud. Čeká na Vás nejlepší současná Deep House Music v podání Francouzského mistra Pat Heart, který je rezidentem nejlepších Pražských underground klubů a eventů, východočeského top dje Petr Luckie Štancl, Českobudějovických stálic Edward Traumaxowski, Dj From Living Room (Václav Kukačka) a mé maličkosti The Invisible Mana. Věřte, že to bude mejdánek!