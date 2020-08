Nenechte si ujít podzimní koncert plný filmových melodií v Českých Budějovicích.

ESFERAS QUARTET:

I. housle Ivana Morysová, II. housle: Nikola Mikešová, viola: Dan

Menhart, violoncello: Jana Marešová.

PROGRAM:

POSLEDNÍ MOHYKÁN: Trevor Jones/ Randy Edelman: Poslední Mohykán

FORREST GUMP: Alan Silvestri: Feather Theme

TENKRÁT NA ZÁPADĚ: Ennio Morricone: hlavní téma

HRA O TRŮNY Ramin Djawadi: hlavní téma

TWILIGHT SAGA: Yiruma: River Flows in You

STAR WARS: john Williams: Star Wars: main theme

STAR WARS: John Williams: Cantina Bar Music

PÁN PRSTENŮ: Howard Shore: Concerning Hobbits

ROCKY: Survivor: Eye of the Tiger

HVĚZDNÁ BRÁNA: David Arnold: hlavní téma

GLADIÁTOR: Hans Zimmer/ Lisa Gerrard: Now We Are Free

TŘI OŘÍŠKY PRO POPELKU: Karel Svoboda: Motiv Popelky

TV seriál PŘÁTELÉ: The Rembrandts: I'll Be There for You

NÁVRAT DO BUDOUCNOSTI Alan Silvestri: Back to the Future

The Righteous Brothers: Unchained Melody (Duch)

JAK VYCVIČIT DRAKA: John Powell: Romantic Flight

Délka cca 65 minut, změna programu vyhrazena.