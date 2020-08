Od oltáře do Santiaga aneb 3327 km pěšky

Je 3327 kilometrů dlouhá pěší cesta dostatečná zkouška novomanželského slibu? No...

Jana: Vždycky jsem chtěla na pouť do Nepálu a často o tom vyprávěla Lukášovi. On ale zásadně vstřebává pouze polovinu informací, které mu říkám. V hlavě mu utkvělo slovíčko „pěšky" a začal plánovat pouť do Santiaga! Hodinky, holinky... vždyť je to jedno. Dali jsme výpověď, měli svatbu a čtyři dny na to jsme vyrazili. „Navigátorův" orientační smysl selhal už u Brna, ale říct jsem mu to nemohla. Jak se mi podařilo ho nezabít, když v noci snědl poslední kostičku čokolády? Jak jsem zvládla jeho obsesivní sbírání razítek? A jak se mi usínalo u rozmáčející se hromady hnoje? Prásknu všechno.

Lukáš: Představa 103 dní po boku mé manželky u mě doteď vyvolává sevření hrudníku. Mnoho poutníků vyráží s cílem najít smysl života. Já měl laťku níže, dojít a hlavně přežít! Povím vám o tom, jak se to nakonec povedlo, o tom, jak Janča vynalezla nový sport – vrh krosnou, o tom, jak posunula hranici své vlastní nesnesitelnosti, ale i o těch hezčích věcech (mezi které bych psaní knihy ve dvou rozhodně nezařadil!).