Lidé v moderní době a ERP prostředí

První konference v Českých Budějovicích věnovaná ERP systémům pro střední a větší, zejména výrobní firmy. Konferenci zahájí přednáška Mariana Jelínka na téma motivace lidí, následovat budou prezentace zaměřené na náležitosti výběru firemního informačního systému, možnosti financování IS / IT z evropských fondů, Business Intelligence, plánování a řízení výroby atd. Konference je určena vyššímu managementu společnosti, pracovníkům odpovědným za firemní IT či studentům technologických a manažerských oborů.