Dobroběžník v Africe

Afrika? Co si o nás myslí? A my o ní? Marek Jelínek alias Dobroběžník, dokumentarista a fotograf, procestoval v pořadí třetí kontinent, Afriku. Jeho cesta vedla z Kapského města do Ugandy. Zdokumentoval celkem šest zemí a jak sám říká „Afrika vypadá a žije úplně jinak než jak je nám často prezentováno.“ Přes čtvrt roku vedl rozhovory s Jihoafričany, Mosambičany a Malawijci a na vlastní kůži zažil, jaké to je být nevítaným hostem v zemi, které sám pomáhá. Z Ugandy ho doslova vyhnali místní kvůli strachu z nakažení koronavirem.

„Afrika pro mě bylo jedno velké překvapení. Díky koloběžce která je na cestách mým dopravním prostředkem jsem se dostal doslova až do rodin místních a ptal jsem se a ptal. Co si myslíš o nás lidech z Evropy? Jaké sny mají lidé tohoto kontinentu a jak žijí? Opravdu tu máte hladové děti?“ „Dozvěděl jsem se hodně zajímavých věcí a udělal si obrázek o tom, jak to s tou Afrikou vlastně je, s pomáháním, hodnotami, politikou a jedno vám řeknu, Afrika vypadá a žije úplně jinak.