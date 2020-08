Májové trhy

**Trhy mezi paneláky - pozdně letní vydání** Srpen je měsícem, kdy vše dozrává. Kdo by si tedy nechal ujít možnost nakoupit produkty od lokálních farmářů? Jako by to samo o sobě nestačilo, proběhne dětské divadlo tradičně v 10:30. Těšíme se na Vás!