Vivat Vila 2020

Hudební festival, na kterém ve dvou dnech vystoupí 15 kapel. Na pátek je naplánován koncert několika kapel přímo v unikátních prostorech Kralovy vily a přilehlé zahrady. Zahrají budějovičtí REK a Fotbal, dreampopoví Billow, Jakub Šimanský a Kaplan Bros. (část kapely Vložte kočku). Sobota bude ve znamení oživení centra města – těšit se můžete na divadlo pro děti, sdílený oběd na náměstí, literární čtení básníka Jiřího Těsnohlídka ml., křest básnické sbírky Šimona Leitgeba nebo autorské čtení Jiřího Hájíčka, který patří k nejúspěšnějším současným českým spisovatelům.

Veškerý doprovodný program v centru bude zdarma.

Odpoledne se program opět přesune do Kralovy vily, kde proběhne druhá část hudební produkce. Na dvou stagích se postupně vystřídá 10 kapel, z nichž velkou pozornost zaslouží především táborská skupina Kalle (dvojití držitelé ceny Anděl v kategorii alternativní hudba a vítězové hudebních cen Apollo), Please the Trees (stálice české nezávislé scény, která je pověstná svými strhujícími koncerty) a B4, kteří se svým albem Plastová okna vloni získali cenu Vinyla za desku roku. Prostory Kralovy vily ozvláštní umělecká výstava autorského dua Petry Bolkové a Jaroslava Exnera. Chybět nebudou ani komentované prohlídky stavby.