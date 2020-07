Hanman 2020

12. ročník triatlonového závodu pořádá Outdoor club Hanace. Amatérský závod dvojic se skládá ze tří disciplín – voda, běh a MTB. Dvojice musí společně absolvovat celou trasu závodu a v co nejkratším čase dojet do cíle. Čeká na vás 12 km na kanoi po řece, 6 km běh a 24 km na kole. Kapacita závodu: 60 týmů Přihláška: Byla spuštěna 1.7.2020. Startovné: platba do 21.8.2020 – 800 Kč za dvojici pozdější platba – 1000 Kč