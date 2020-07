Gedeonův uzel - divadelní představení s Vilmou Cibulkovou

Výsostně intimní dialog matky a učitelky jejího syna, který s každou odprožitou vteřinou stále čitelněji míří ke katarznímu prozření. Učebna 5. třídy, předměstí Chicaga...učitelka Heather přijímá nečekanou návštěvu, matku jednoho ze svých žáků, Corryn. Očistný rozhovor dvou žen, nejen o problémech soudobé výchovy. Emotivní hra o lásce, mateřství a genialitě, která mnohdy bývá přítěží… "Tohle je malá krabička, plná ještě menších krabiček. Do jedné z nich jste se snažila nacpat mého syna. A když se tam nemohl vejít, tak… To všechno kvůli tomu, že se nemohl vejít do krabičky vytvořené ve vaší dimenzi!?“