Druhý nejlepší kat v Anglii je v malé hospůdce v Oldhamu něco jako místní celebrita. Pivo je sice hnusné, ale čepuje ho kat! Jenže trest smrti zrušili a kdo ví, jak to půjde dál. Navíc to vypadá, že muž, kterého nedávno oběsil, byl nevinný, a pravý vrah se toulá někde poblíž. A když zmizí katova patnáctiletá dcera, začíná jít do tuhého…