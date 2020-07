Představení Divadelního spolku Prácheňská scéna v Písku

Pořádá: Divadelní spolek Prácheňská scéna v Písku

Představení: Poprask na Laguně

Místo konání: Hrad Zvíkov, na nádvoří paláce

Vstupné: Vstupenky na představení je možno zakoupit pouze na místě 30 minut před představením.

Informace, které by Vás mohly zajímat:

- Na večerní představení doporučujeme vzít si s sebou svítilnu. Cesta od hradu není osvětlena.

- Rovněž doporučujeme vzít si s sebou pláštěnku v případě špatného počasí. Deštníky nedoporučujeme.

- Na večerní představení je možno dopravit se společně s herci autobusem, který odjíždí v 18:00 od divadla F. Šrámka v Písku. Doprava je zdarma. Po představení je možno dopravit se zpět opět autobusem.

- Večerní představení nejsou vhodná pro děti do 12 let.

- Na všech představeních je zakázáno pořizovat obrazové a zvukové záznamy.