Kastelánské prohlídky

Přijměte pozvání na netradiční prohlídku areálem zámku s kastelánem, Vítem Pávkem. Objevíte gotické pozůstatky tehdejšího hradu, nahlédnete do podzemí hradeb, budete seznámeni s původním využitím a smyslem jednotlivých budov, jež do areálu zámku náleží, či náležely, projdete si zámecký park, pochopitelně nebude chybět ani výstup do krovů a věže, ale také Vás zavedeme do nejzajímavějších interiérů.

MINULOST / SOUČASNOST / BUDOUCNOST