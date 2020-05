sme Chic By Pig – česká značka „chic“ nebo chcete-li elegantního nábytku a doplňků do dětských pokojů. Jsme opravdová česká značka, která je navrhovaná Čechy a vyráběná pouze v Čechách.

Naším cílem je navrhovat a doporučujeme takový nábytek a doplňky, které jsou, i přes náš minimalistický styl, vhodné pro všechny strany - tedy pro rodiče i děti společně. Tuto myšlenku jsme pak zjednodušili do naší filosofie "Simple but fun." Chceme také nechat rodiče, aby se vrátili do své minulosti. Tedy doby, když byli dětmi plnými očekávání, co všechno lze nalézt na zapomenutých podkrovích jejich domů - stále funkční nábytek či doplňky, se kterými vyrůstali. Chceme vrátit tyto tajemné a kouzelné okamžiky, kdy všechny ony kousky byly nejen kvalitní, ručně vyrobené, ale také trvaly celé generace. To je to, co chceme učit.



Vedle "Simple but fun" klademe důraz na přátelskost k přírodě, jdoucí ruku v ruce s nejvyšší úrovní bezpečnosti a materiálu. U nábytku pracujeme hlavně s březovou překližkou a bukovým dřevem, přičemž právě překližka, díky její stále se měnící kresbě, nabízí vždy zákazníkům jedinečný a neopakovatelný design, takže si mohou být jisti, že i jejich kousek bude mít jedinečný vzor. A zároveň, naše kousky poznáte i podle toho, že nenajdete ostrou hranu. Všechny hrany jsou speciálně zakulaceny, aby se co nejvíce předcházelo malérům při dětském skotačení. Právě tento prvek byl také jedním z důvodů, proč mezinárodní organizace Zavod Big, udělila mezinárodní cenu za design a interiér postýlce Spinky – Big See Wood Award Winner. U doplňků pak používáme především certifikované materiály, jako je 100% bavlna, prémiový bavlněný satén, zlato nebo stříbro a samozřejmě si můžete být jisti i naším vlastním grafickým designem.



A proč Chic By Pig? Protože jsme chtěli ukázat veřejnosti, že naše designové produkty jsou jedinečné, odlišné, elegantní nebo jinými slovy "chic". A proč jsme si vybrali "prasátko?" Protože milujeme legraci, rýmy, rádi se lišíme a věříme, že prasátko už po staletí přináší lidem štěstí. A co je v životě víc než šťastné děti a jejich rodiče. Takže ať jsou všechny rodiny šťastně „chic.“