Večery S - Spolektiv, Pavel Kavka duo, Buczech

Spolektiv pokřtil v říjnu roku 2019 na Večerech S své třetí řadové CD Vyřiďte doma. V říjnu patřily celé Večery S jen Spolektivu. V dubnu 2020 si v Divadle U Kapličky, podle slov Jardy Hnízdila, střihne klasický profilový koncert ve stejném čase, jaký má určený každá ze zde vystupujících kapel. Zahraje jak písně z nové desky, tak fyzicky představí její vinylovou podobu, ale už má připravené i písně, které ještě nikde na žádném nosiči zaznamenány nejsou.



„Dělám takové introvertní písničkaření,“ naznačuje sám o sobě Pavel Kavka s tím, že je to sice folk, ale někdy prý i trochu divočejší. Do roku 2016 bydlel v Českých Budějovicích, kam se nyní rád vrací z Krkonoš. V době, kdy bydlel v jižních Čechách, si jej mohli zdejší posluchači a návštěvníci koncertů všimnout v hudebním seskupení Jakseslezem. „Houslistu se pokusím vytáhnout na vystoupení v Českých Budějovicích,“ přislíbil s úsměvem a vzpomínkou na své jihočeské hudební působeni Pavel Kavka.



Kapela začínala s převzatými hity bluesových legend. „Postupně se do našeho repertoáru dostávaly písničky na rozhraní, někdy víc rockové, někdy trochu nadechnuté folkem nebo funky,“ říká o sobě kapela Buczech s tím, že důležitou částí jejich programu je i vlastní tvorba frontmana, zpěváka a kytaristy Petra Vošahlíka. Kapela označuje jako své domovské město Prachatice a vystupuje ve složení: Petr Vošahlík - elektrická a akustická kytara, zpěv, Jakub Weiss - piana, syntezátory, Vladimír Hettner - baskytara, psycholog