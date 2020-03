O princezně, Luciášovi a makových buchtách

CZIDIVADLO Veselá pohádka s písničkami vypráví o princezně Albertině, která by se ráda vdávala, o čertovi Luciášovi, vrchním správci pekelného nepořádku, který si hledá nevěstu, a o tom, co se všechno stane, když se spolu setkají. Zvítězí peklo a nebo láska? Doporučujeme pro děti od 3 do 10 let.