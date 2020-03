Kašpárkovy čertoviny

DHS RUBIKON Veselá pohádka o tom, že strachem utéci před svou ženou je možné i do čertova mlýna. Když s ním jdou takoví pomocníci, jako je Kašpárek a Honza, nemělo by se nic stát, ale když se do toho zamotají dva, ne zrovna nejchytřejší čerti, je hned o pár problémů navíc.