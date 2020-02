Studio Wrinkle se sestává z dua autorek Aylin Irfanové a Heleny Patelisové. Pro jejich práci je typický konceptuální přesah a návrat k tradičním výrobním postupům porcelánových předmětů. Mimo jiné společně produkují například kolekci Maskoti , která byla vystavena v Mint Gallery v Londýně a vytvořili porcelánové figurky pro hrací strojek Heleny Dařbujánové nazvaný Mostly Wine.

Pro výstavu v Neumannce připravují ve spolupráci s manufakturou Rudolf Kämpf kolekci Old Forms, která se zabývá recyklací starých a opotřebených výrobních forem.



„Naše práce se vždy opírala o ruční výrobu a proto je pro nás velkou ctí spolupracovat na tomto projektu právě s Rudolfem Kämpfem, českou manufakturou, která dodnes dodržuje ruční postupy při vytváření porcelánových výrobků. Vzali jsme jejich opotřebené formy a vytvořili z nich nové tvary, které ty staré stále tak trochu s úctou připomínají,“ říká autorka projektu Old Forms Aylin.



To, co je konec výrobního procesu pro všechny keramické licí procesy, je začátek tohoto projektu. Když chcete tvarovat porcelánovou hmotu ručním litím, budete s největší pravděpodobností potřebovat sádrovou formu. Tu však můžete použít jen pro omezené množství nalití. Bohužel zatím neexistuje žádný relevantní způsob, jak recyklovat sádru a tak vytváříte další odpad. Tento projekt bere starou opotřebenou sádrovou formu a pomocí odvrtání opotřebené vrstvy vytváří novou formu a nový tvar k použití. A tak je finální kus zhmotněním krásy procesu recyklace.



„Pro nás je tento projekt hlavně o úctě k materiálu. Snažíme se jím vytvořit tak málo nepořádku, jak jen to jde a být spokojeni s malými kroky, protože všechny velké změny vyžadují malé kroky.“ Zmiňuje dále autorka.