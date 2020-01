Večery S - Eliška Kotlínová & kapela, Bohemiano, Killa Fettu

Eliška Kotlínová - je jí 17 let a má už za sebou vítězství Divácké Porty 2019 na celorepublikovém portovním kole v Řevnicích. „Zpívám a hraji na ukulele, kytaru a klavír. Hraji převážně autorskou tvorbu. Hlavním tématem mých vlastních písní je hledání se v tomhle divném světě a této době. Ať už v hudbě, nebo v normálním životě, chci být prostě svá. A to, že bych svojí tvorbou mohla oslovit alespoň malou skupinu lidí je neskutečná motivace, abych v tom, co se snažím dělat, pokračovala,“ charakterizuje sebe sama Eliška.



Bohemiano je autorské duo Zdeňka a Hanky Zajíčkových, které vzniklo na přelomu léta a podzimu roku 2018. To vydali čtyř písňový maxisingl a píseň Na svatýho Jána úspěšně bodovala deset týdnů ve Folkparádě Českého rozhlasu. Ze zamýšleného studiového projektu stál Zdeněk Zajíček 1. září 2018 jako Bohemiano už také i na pódiu. Zpravidla vystupuje sám s akustickou kytarou a kytarovými multiefekty. Navázal tak na své více než třicetileté veřejné vystupování sólově i s jinými kapelami, jako byly Spolektiv, Absurdní abatyše, Rádio, Road, Dante písničkář a další. V Bohemiano píše Hanka texty, Zdeněk hudbu. Inspirací jim často bývá lidová písnička.



Killa Fettu je volná hudební formace, která se za 10 let působení ustálila na třech stabilních členech. Jádrem kapely je Vít Filipovský, kytarista, zpěvák a autor všech písní. Doprovází jej Petr Hůla na druhou kytaru a Adam Strnad na foukací harmoniku. Volná formace proto, že kapela velmi často a ráda jamuje s přizvanými umělci a to i na některých oficiálních vystoupeních. V současnosti kapela chystá svoje první studiové EP s názvem Don't let my money fly. Killa Fettu hraje progresivní akustický rap folk-punk s výraznými španělskými vlivy. Písně jsou převážně v anglickém jazyce, ale místy se objeví i nějaká ta česká či španělská skladba.



Autorské fotografie vystavuje Zdeněk Zajíček