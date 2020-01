Milli Janatková - koncert v Železářství U Šulců

Milli Janatková je osobitá zpěvačka, multiinstrumentalistka, skladatelka, výtvarnice a lektorka propojující žánry a umělecké obory. Vystavuje od roku 2003, hudebně vystupuje od roku 2006. Album Proměna (2013) získalo čtyři nominace na Ceny nezávislé hudby v USA. Navazující soubor psychosomatických písní Klid, prosím! (od 2014) byl počátkem multimediálního projektu a alba Mým kořenům (2017), na kterém od té doby pracovala.

Nahrávka byla nominována na prestižní ocenění Classic Prague Awards a získala americkou cenu The Independent Music Awards. Od roku 2017 autorka také pracuje na projektu Hluboko založeném na originálních aranžích nejstarších českých hudebních památek, například písně Buoh (2019), která vyhrála cenu Vox Populi - The Independent Music Awards v New Yorku. Album Hluboko vyjde na podzim 2020 a součástí bude soubor výtvarných děl zobrazujících atmosféru nejstarších českých architektonických památek. Autorčiny projekty vyjadřují úctu k předkům, zdraví, životnímu prostředí, a podporují vědomí odpovědnosti v rámci celého světa. Milli svou hudbu přirozeně propojuje s tancem od roku 2008, včetně vizuálního umění a řemesla (šití, malba, grafika a video). Za grafiku získala tři ocenění - čestná uznání (Grafika roku Praha, Rokycanské bienále). Absolvovala magisterské obory Výtvarná kultura a Anglický jazyk a literatura na Pf Univerzity Hradec Králové. Zpěv a vizuální umění studovala na Universidade de Évora v Portugalsku. Vedle tvůrčí práce pedagogicky působí na taneční konzervatoři Duncan Centre v Praze a studuje Speciální pedagogiku pro učitele na Univerzitě Karlově. Je veřejně aktivní v podpoře lidí s postižením a nemocí. Ve volných chvílích nejraději odpočívá.