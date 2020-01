Stezka odvahy

Jdete lesem za světlem svíček a na konci vás čeká překvapení. V podobném duchu se bude konat již 6. ročník STEZKY ODVAHY v parku Stromovka v ČB (za Kauflandem). Z parkoviště u Kauflandu je vidět vstup na trasu.



Děti s rodiči půjdou po svíčkách, uslyší zvuky lesa a potkají lesní bytosti.



Lesní bytosti, které se nám pro letošní rok nahlásily: Bílá paní, upíři, moudré vědmy, klekánice, perchta, divoženky, bezhlavý rytíř...



Celkem 8 stanovišť. Téměř všechny bytosti jsou přátelské a usměvavé. Akce je určena pro menší děti, takže žádné krváky a hrůzy nečekejte. Samotná chůze v parku má své kouzlo.



Stezka je určena především dětem od 2 do 9 let.



Vstupné:

předprodej v časech:

17.00,

17.15,

17.30,

17.45,

od 18.00 do 18.30 je možné přijít bez rezervace

předprodej: jednotné vstupné 60,- (děti do 1,99 let zdarma)

na místě: jednotné vstupné 80,- (děti do 1,99 let zdarma)



U vstupenek vybíráte z těchto časů: 17.00, 17.15, 17.30, 17.45, 18.00, uvedete-li čas např. 17.00 tak to znamená, že můžete přijít v čase od 17.00 do 17.15. Může se stát, že to prostě nestihnete a přijdete později. Rezervace jsou platné pouze při platbě předem.



Náš tip: oblečte děti do strašidelných kostýmů a přijďte kolem 17.45 to už bude krásná tma.



Trasa je vhodná i pro kočárek.



Celková délka trasy je cca 980 m. Půjdete-li opravdu pomalu, tak vám to celé zabere cca 30 min.



Rodiče odpovídají za své děti po celou dobu konání akce.