Již několik let první měsíce roku ve fotogalerii věnujeme historické fotografii. Fotoklub Český Krumlov ve spolupráci s Regionálním muzeem v Českém Krumlově letos pokračuje v tomto cyklu výstavou:

Karel Šmirous - Pocta Autochromu

V prosinci to bude 130 let, kdy se v Českém Krumlově 3. 12. 1890 narodil inženýr chemie a doktor technických věd Karel Šmirous. Amatérsky začal fotografovat již r. 1902. Přestože jej nelze označit za typického autora pohlednic, je jeho jméno spojeno se vznikem první barevné pohlednice v Čechách. Byl průkopníkem barevné fotografie. Letos je to 110 let, kdy v roce 1910 pořídil snímek Českého Krumlova na barevnou negativní desku bratří Lumiérů (Autochrom). Snímek zakoupilo pražské nakladatelství Minerva a v témže roce jej vydalo tiskem. Šmirous stál rovněž u zrodu první pohlednice, vytištěné podle barevného diapozitivu. Mezi fotografy první poloviny 20. století byl Karel Šmirous výjimečnou osobností – autorskou i technickou. Pořídil, publikoval i vystavoval stovky zajímavých snímků – mezi nimi motivy z Českého Krumlova a Šumavy. Za své technické vynálezy v oboru barevné fotografie byl oceněn na Světové výstavě v Paříži r. 1937. Zemřel v Praze 8. 1. 1981.