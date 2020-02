Minimalismus v cestování

Co takhle vyrazit na víkend do Amsterdamu a nemít s sebou žádné zavazadlo? A nebo celý měsíc trekovat na Novém Zélandu jen s pětikilovým batohem? S minimalistou a nízkonákladovým cestovatelem Patrikem Zouharem možná přijdete na to, že spoustu věcí, které s sebou nosíte, vlastně vůbec nepotřebujete. Kompaktní, multifunkční a ultralehké hi-tech vychytávky na cesty dokážou podstatně snížit objem i hmotnost zavazadla. Dejte sbohem těžkým batohům a cestujte lehce jako pírko!

Na přednášce uvidíte:

• Jaké výhody má cestování nalehko

• Jak být ohleduplnější k životnímu prostředí

• Jak zautomatizovat vyhledávání levných letenek

• Jak se připravit a sbalit na cestu

• Tipy na lehká a zároveň vydatná jídla

• A především konkrétní výbavu do města i do přírody