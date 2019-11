Mikuláš na zámku Blatná

Na den svatého Mikuláše bude na zámku Blatné veselo! Přijďte se svými dětmi od 16:00 do 18:00 do kavárny Oh My Deer Café. Děti si s Mikulášem, andělem a zámeckými čerty zahrají různé hry a zatančí si se známou tanečnicí a choreografkou z pořadu Tvoje tvář má známý hlas, Michaelou Haladovou!

Zámecká kavárna bude nabízet speciální mikulášské menu. Mikuláš a paní baronka Jana Germenis-Hildprandt předají každému malému účastníkovi mikulášskou nadílku.