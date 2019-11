Mikulášské nadílení - Tábor

Zveme všechny děti na tradiční Mikulášskou nadílku s andělem. Dárkové balíčky můžete přinést do RC Radost 2. a 3. prosince vždy od 9 do 16 hodin a 4. prosince od 9 do 13 hod. Balíčky onačte celým jménem a věkem dítěte. Děkujeme.

