ČESKÉ BUDĚJOVICE

KD Metropol - malá scéna

19. 1. 2020 19:00

Od BAROKA po GERSHWINA. Koncert pro 4 saxofony:

Zličínský saxofonový kvartet

Kristýna Přibylová – soprán saxofon /alt saxofon,

Max Ševčík – alt saxofon, Ota Martinovský – tenor saxofon,

Roman Krása – baryton saxofon /tenor saxofon

G. F. HAENDEL Hudba k ohňostroji

M.-A. CHARPENTIER Te Deum

H. PURCELL Fairy Queen Suite (Královna víl)

G. Ph. TELEMANN 5 Heroic Marches (Hrdinských pochodů)

G. GERSHWIN Someone to watch over me

G. GERSHWIN Lady be good

G. GERSHWIN Summertime

G. GERSHWIN I got rhytm

J. JEŽEK Život je jen náhoda

S. JOPLIN The Entertainer