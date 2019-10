Večery S 2019 - Pták Lajf, S. Kahuda, Stráníci

Standa Kahuda hraje rád na kytaru, piškvorky a ping-pong. Maluje obrazy, které vystavuje tajně po lesích, aby nikdo nevěděl. Svými kreslenými vtipy do časopisu Dikobraz, ilustroval několik knih. Je autorem krátkého animovaného filmu “Zlomyslný měsíc aneb konec kariéry”. Se skladbami z projektu Elektrický úhoř mu pomohou herečka a zpěvačka Ivana Šlehovrová a klavírista, zpěvák a herec Michal Bosák.

Pták Lajf je ozdravný projekt člověka, jenž se potřeboval najít v hudebním světě a tímto se mu to daří. Megalomanství v miniaturní formě s volným polem působnosti, plus nižádné zařazení do žánrové škatulky ho léčí a hudbě to prospívá.

Pokud vyrazíte na akustický koncert, nečekejte písničkáře alá furt to samý. Každej song má jinou náladu, jinou dynamiku a svůj výraz.

Vznik tramp-folkového dua Stráníci sahá do roku 1983. V průběhu všech desetiletí Stráníky prošla řada muzikantů a oscilovali mezi dvěma až sedmi hudebníky na pódiu. Stráníky můžete vidět na nejpřednějších folkových festivalech, ale také v klubech a to v různých sestavách. Co je neměnné, to jsou písně, které pohladí. V repertoáru jsou skladby hudebních veličin (Peter, Paul and Mary, Simon and Garfunkel, The Beatles) s českými texty, tak i písně českých autorů (Luboš Hrdlička, Miki a Wabi Ryvolové), ale i vlastní skladby.