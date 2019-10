Koncert Václava Koubka

Herec, divadelník, spisovatel i písničkář Václav Koubek přijede se svými písněmi představit svůj široký repertoár ve stylu folk-rock. Nezaměnitelný český písničkář s harmonikou, který momentálně veškeré své umění sloučil do Vesnického klubu Chotěmice, odkud své písně, povídky, pohádky a připravované filmy rozesílá do klubů celé republiky. Jednou ze zastávek bude i náš klub - máte se na co těšit. Vstupenky: předprodej 140,- na místě 170,- Kč