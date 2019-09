Výstava vodních nádrží z vlnité lepenky

Svaz výrobců vlnitých lepenek (SVVL) připravil putovní výstavu finálových modelů letošní celostátní soutěže Stavby z vlnité lepenky na téma „Vodní nádrž NADĚJE“. Nyní si výstavu, kterou organizuje člen SVVL Mondi Bupak s.r.o., prohlédnou návštěvníci IGY Centrum v Českých Budějovicích od 26. září do 6. října 2019. Šest nejlepších modelů vodních nádrží z vlnité lepenky, které se představují na putovní výstavě, postavili studenti ze středních škol z Jihlavy, Kladna, Lipníku nad Bečvou, Opavy, Ostravy a Vysokého Mýta.

Stavby si od srpna do listopadu 2019 prohlédnou návštěvníci vybraných obchodních center v několika městech České republiky. Výstava odstartovala v Opavě a nyní pokračuje do IGY Centrum v Českých Budějovicích. Výstava zde bude od čtvrtka 26. září až do neděle 6. října 2019. Šestice modelů bude umístěna v přízemí hned u vstupu od Pražské třídy.