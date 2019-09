Pod sněhem

Blanka, Olina a Kristýna, tři sestry jedou na oslavu otcových narozenin. Auto je plné jejich netrpělivých dětí a dárků a v hlavách jim víří myšlenky – na nedodělanou práci, nespolehlivého milence, na kila, která po porodu nejdou dolů a manželovu častou nepřítomnost… Navíc je mezi sestrami plno starších i novějších křivd a to, co je čeká u rodičů, by je ani ve snu nenapadlo. Trefná psychologická sonda do vztahů v současné rodinně se s bravurou pohybuje mezi komikou a tragikou. Takovou jízdu zimní krajinou jste nezažili! Nebo možná ano…

V představení zní skladba Zdeňka Borovce "Zřejmě letos nikde nejsou kytky" (interpretace Marie Rottrové) v zastoupení ProVox Music Publishing, s. r. o..



Délka představení 110 min. včetně přestávky.