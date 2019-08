Krumbenowe – veletrh pravěké a středověké kultury

Pivovarská zahrada v Českém Krumlově se o víkendu 7. a 8. 9. 2019 opět promění v rámci Dnů evropského dědictví v Kupeckou osadu Krumbenowe, která letos oslaví již šesté narozeniny a zároveň prestižní vítězství v celonárodní soutěži Zlatý Mamut. Brány zahrady se v rámci letošního ročníku otevřou nejen do všedního světa živého pravěku a středověku, ale také do světa „Mezi nebem a zemí“. Je na co se těšit.

Jsou věci mezi nebem a zemí jen bludy a pověry nebo sahají naše zpřetrhané kořeny mnohem hlouběji ke skrytým pramenům života? Zmizeli skutečně staří bohové spolu se světem našich předků? Jakou úlohu hrály obřady a rituály v životě jedince i celé společnosti a proč dnes hledáme svou vnitřní rovnováhu u psychologa, na terapiích či v přírodních alternativách? Jsme dnes opravdu tak jiní než naši předkové? Tajemství naší existence máme již tisíce let stále na dosah, brána se otevírá..

Letošní magický ročník s číslem 6 nám ani nedává jinou možnost, než otevřít transcendentní téma na hranici světů a zkoumat zapomenutou podobu dávných obřadů, rituálů a duchovních představ, jimiž se ještě donedávna řídil život našich předků. Program tentokrát zahájíme netradičně v Regionálním muzeu v Českém Krumlově, a to již v pátek 6. 9. 2019 v 18:00 mimořádnou přednáškou Doc. Mgr. Ondřeje Chvojky, Ph.D. z Jihočeského muzea v Českých Budějovicích na téma „Rituály v době bronzové a starší době železné a jejich doklady v jižních Čechách“, která oficiálně otevře letošní téma Krumbenowe Mezi nebem a zemí. V sobotu od 10:00 do 20:00 h a v neděli od 10:00 do 14:00 h se tak mohou návštěvníci vydat opět na cestu časem napříč tisíciletími od paleolitu po raný středověk a nechat dnešní uspěchaný svět za branami zahrady. Kromě běžného řemeslného ruchu osady budou jednotlivá období, přednášky a vystoupení, Muzeum v zahradě i naučná stezka provázány společným tématem zvyků, obřadů a rituálů, při nichž se seznámíme s celou řadou božských entit a posvátných míst. Vrcholem programu bude jako vždy sobotní večerní obřad, tentokrát z doby železné, při kterém nám Ing. Jan Tichá, ředitelka Hvězdárny a planetária České Budějovice s pobočkou na Kleti, představí jedno téměř hvězdné překvapení.

Prvotní rytmy hudební tlupy Altsteinzeitliche Knochenklangbilder budou udržovat naši mysl na frekvenci 7-14 Hz (hladina Alfa s optimem v Schumannově resonanci 7-8 Hz) a do závěrečného tance i transu zahraje hezky keltsky kapela Dick O´Brass.

Zažijte pravěk, objevte kořeny, dotkněte se divočiny a bavte se minulostí! Naučně-zábavná akce je jako vždy bezbariérová, otevřená všem věkovým kategoriím a přístupná zcela zdarma.