Jihočeské divadlo 100 let

V letošním roce oslavuje Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích 100 let svého trvání. Ale to není jediné výročí. Budova JD má 200 let, opera a balet JD slaví 60 let a Malé divadlo 70 let. Galerie Nahoře připravila k tomuto výročí výstavu divadelní fotografie Bohuslavy Maříkové, která byla uměleckou fotografkou Jihočeského divadla 26 let a v současné době pracuje na obrazové příloze knihy, která ke 100 letům JD na podzim 2019 vyjde.