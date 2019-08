Léto na Kampě - NB2J a Trio de Compostela

Každou sobotu se na Kampě můžeš těšit na kapely a tu pravou letní pohodu. Léto na Kampě začíná každou sobotu v 18h. Letní drinky v akci, venkovní koncerty a Open grill, to je Léto na Kampě 2019. Tuto sobotu nám zahrají kapely Never Been 2 Jamaica a Trio de Compostela. Vstupné dobrovolné.