Otáčivé hlediště 2019

Otáčivé hlediště v Českém Krumlově nabídne i v letošním roce pestrou nabídku inscenací z repertoáru čtyř souborů Jihočeského divadla. Kterou z nich si vyberete?

5. 6. – 15. 6. 2019

Divotvorný hrnec / B. Lane, E. Y. Harburg - F. Saidy / V+W

muzikál

Co si takhle znovu říci: My si taky uděláme rodinný výlet do Štědré Doliny ve fiktivním americkém státě Missitucky, kde se odehrává nesmrtelný pohádkový příběh prvého zámořského muzikálu uvedeného u nás v Čechách? Divotvorný hrnec plný zlata, který plní tři přání, plnokrevné postavy v čele s třeboňským vodníkem Čochtanem v báječně rozehraných komediálních situacích z pera autorské dvojice Voskovec a Werich, jež spojují melodické evergreeny Burtona Lanea.

18. 6. – 6. 7. 2019

Dracula / B. Stoker

horor

Nemrtvý démon hrabě Dracula opouští svůj hrad v Transylvánii, aby rozšířil své pole působnosti a našel ženu, jejíž portrét ho okouzlil. Nikdo netuší, jak nebezpečný je ten uhrančivý cizinec. Nikdo, až na doktora Van Helsinga... Adaptace románového hororu je inscenací autorského tandemu Martin Glaser a Olga Šubrtová, kteří pro Otáčivé hlediště napsali divácké hity jako Tři mušketýři, Robin Hood, Ženy Jindřicha VIII. nebo Dekameron.

Noční park ve spojení s temnou atmosférou transylvánských lesů slibuje napínavou a romantickou atmosféru. Na koho se těšíte nejvíce? Na děsivého Draculu, krásnou Mínu, působivého Jonathana Harkera, půvabnou Lucy, blázna, lékaře nebo například na tři svůdné upírky?

10. 7. – 20. 7. 2019

Dekameron / M. Glaser, O. Šubrtová

komedie

Slavné dílo renesančního básníka Giovanniho Boccaccia vás na točně přenese do Florencie, díky krásným dobovým kostýmům a kulisám. Dekameron, je komedie o lásce, žárlivosti, intrikánech a napálených, s nečekanými zvraty a překvapením od autorů Martina Glasera a Olgy Šubrtové, podepsaných pod diváckými hity Tři mušketýři, Robin Hood nebo Ženy Jindřicha VIII. Z našeho Dekameronu vás zaručeně bude pobolívat bránice!

24. 7. – 28. 7. 2019

Šípková Růženka / P. I. Čajkovskij / Premiéra

baletní pohádka na špičkách

Jedna z nejkrásnějších pohádek převedená do nové taneční inscenace potěší nejen malé diváky, ale i jejich rodiče a všechny příznivce klasického baletu na špičkách. Společně se sólisty baletu JD se v této verzi Šípkové Růženky představí členové Bohemia Baletu a studenti Taneční konzervatoře hl. m. Prahy. Kostýmy i scénu vytvoří jeden z nejvýznamnějsích českých divadelních výtvarníků Josef Jelínek, choreografie se ujme Jaroslav Slavický, ředitel Taneční konzervatoře Praha a umělecký ředitel Bohemia Baletu.

2. 8. – 10. 8. 2019

Turandot / G. Puccini / Premiéra

opera

Orientální pohádka v italské opeře

Příběh lásky prince Kalafa ke krásné, ale kruté princezně Turandot, která dávala svým nápadníkům hádanky a nechala je setnout, když je neuhodli, pochází původně ze sbírky perských pohádek Tisíc a jeden den. Libreto k opeře vychází ze zpracování tohoto námětu italským dramatikem Carlem Gozzim. Puccini komponoval Turandot s vědomým úsilím vytvořit své životní dílo v posledních letech života, kdy bojoval se smrtelnou nemocí, aniž se mu operu zdařilo dokončit. Finále se ujal jeho krajan Franco Alfano, v jehož zpracování vás čeká mimořádný zážitek v hudebním nastudování Maria De Rose a v hudební režii Tomáše Pilaře.

13. 8. – 17. 8. 2019

Rusalka / A. Dvořák

opera

Dvořákova nejkrásnější opera nezazní nikde lépe, než před Otáčivým hledištěm. Současné ztvárnění tohoto hudebního klenotu mělo svou premiéru v roce 2014 v režii jednoho z nejvýraznějších českých operních tvůrců Jiřího Heřmana a pod taktovkou generálního hudebního ředitele opery JD Maria De Rose. Tato inscenace se zařadila k nejoriginálnějším divadelním projektům před Otáčivým hledištěm.

20. 8. – 1. 9. 2019

Ženy Jindřicha VIII. aneb Chudák král(em) / M. Glaser, O. Šubrtová

česká komedie

Česká komedie o záletném králi Jindřichovi, jeho šesti ženách, zrádném rádci a královu dvojníkovi, který způsobil neuvěřitelné věci, patří k činoherním evergreenům před Otáčivým hledištěm už 15 let.

19. 6. – 8. 9. 2019

Ztracený svět / A. C. Doyle

dobrodružná podívaná pro celou rodinu

Kdesi v hlubinách amazonského pralesa se zastavil čas a vy ještě dnes můžete na vlastní oči spatřit obrovská, strašlivá zvířata z dob dávné prehistorie. Nevěříte? Toto je zpráva o úžasných dobrodružstvích, ve kterých se setkávají nejfantastičtější představy romanopisce s výsledky vědeckého bádání. Věk romantiky neminul. Chyťte si na Krumlově svého pterodaktyla!