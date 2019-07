Milé dámy! Máte doma hezké kabelky nebo psaníčka, které jíž nenosíte? Mohly by ještě někomu jinému udělat radost? Darujte nám je do 6. ročníku dobročinného kabelkového bazaru; přineste nám je na infostánek IGY Centra nebo do redakce vašeho Deníku.

Vedle kabelek a psaníček sbíráme i šperky a bižuterii a dětské knihy. Kabelkový veletrh se uskuteční ve středu 4. září 2019 od 10 do 16 hodin v 5. patře krytých garáží IGY Centra. Všechny nashromážděné kabelky i další věci zde prodáme za symbolické ceny a vybrané peníze poputují na rozvoj talentovaných dětí. S jejich výběrem nám pomůže nadace Jihočeské naděje. Pro letošní ročník veletrhu chystáme pár novinek. První je pravidelné doplňování kabelek v průběhu celého dne – nestihnete-li tedy samotný začátek, nevadí, krásné kouksy budou k dostání i později během dne. Další novinkou je vypíchnutí „TOP“ dražších a značkových kabelek – nemusíte tedy procházet celý bazar kvůli svému vysněnému kousku, ale můžete zamířit rovnou do této sekce. Další a určitě ne poslední novinkou jsou pak různé odměny a dárky za Vaše uskutečněné nákupy – abychom i letos nashromáždili maximum finančních prostředků pro podporu mladých jihočeských talentů. Těšíme se na Vás.