FOLKOVÝ PLUHÁČ koncert písničkářů. Je to zámeček, který patřil rodině pana prezidenta Beneše, nyní jej má ve vlastnictví pan Radim Beneš, přímý potomek bratra pana prezidenta. Je to magické místo. Však to sami poznáte, jestliže se přijdete přesvědčit.