Tábor Triathlon Festival 2019

Pětikilometrový charitativní běh pro každého, a hlavně špičkový triatlon na Evropské úrovni. To vše v rámci Táborského triatlonového festivalu první víkend v srpnu. V sobotu ve 21 hodin odstartuje charitativní noční běh. Výtěžek ze startovného poputuje týmu hendikepovaných monolyžařů z centra Kaňka. Trať je kompromisem pro běžce i neběžce, 5 kilometrů zvládne každý, cílem je užít si to a pomoci. Ve startovním balíčku budou svítící náramky, v cíli pak zasloužené občerstvení a DJ, zkrátka vše, co je třeba na pořádnou sportovní oslavu. Festivalový víkend pokračuje v neděli. Evropská juniorská triatlonová špička odstartuje ve 12:25 plaveckou částí v Jordánu.

Na závod se nám kvalifikovalo 120 juniorek a juniorů z Evropy, ale také Chile nebo Honkongu. Tábor se tak řadí do TOP 3 triatlonových závodů v Čechách. Trasa kola prochází výhradně městem, což ze závodu tvoří velmi atraktivní podívanou. Souboje o medaile pak vyvrcholí v cílové rovince běhu, v centru závodu na náměstí TGM v Táboře. Závodníci zde za mohutného povzbuzování dobíhají dlouhým koridorem obsypaným fanoušky. V 17 hodin se na stejnou trať pustí česká triatlonová špička, která zabojuje o tituly Mistrů České republiky. Přelom prázdnin tak bude ve znamení pořádné porce triatlonu, na který jste všichni srdečně zváni.