Noční prohlídky - Zámek Milotice

Státní zámek Milotice vás srdečně zve na speciální noční prohlídky. Chcete strávit pěkný večer ve společnosti rodiny Seilern-Aspang? Nezapomeňte si tedy zarezervovat vstupenky!

Noční prohlídky se konají ve dnech 20. a 26. července 2019 od 19:00 hodin (prohlídka vychází každých 20 minut).

Vstupné:

Plné - 230,- (dospělí)

Snížené - 110,- (děti do 18 let, studenti do 26 let, senioři nad 65 let, držitelé průkazu ZTP a ZTP/P)

Vstupenky si rezervujte na čísle 518 619 643 vždy během otvírací doby zámku (út-ne od 9:00 do 16:00). Vstupenky je nutné si vyzvednout 15 minut před prohlídkou, jinak rezervace propadá. Kapacita jedné prohlídky je max. 20 osob.